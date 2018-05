Die Ökostrom-Produktion in Deutschland wächst. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Produktion klimafreundlichen Ökostroms in Deutschland hat ein neues Allzeithoch erreicht. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon produzierten Solar-, Wasser- und Windkraftanlagen 2017 rund 154 Milliarden Kilowattstunden Strom, ein Fünftel mehr als im Vorjahr.



Die erneuerbaren Energien sind naturgemäß sehr stark vom Wetter abhängig. Sowohl der September als auch der Dezember waren stürmisch, so dass Windräder in diesen beiden Monaten den Großteil des Ökostroms erzeugten.