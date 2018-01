Viel Schnee liegt wie hier in Bellwald in der Schweiz. Quelle: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Die gefährliche Lawinenlage in den Alpen hält an. Die Behörden gaben keine Entwarnung, rechneten aber im Laufe des heutigen Tages mit Wetterbesserung.



Das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos hielt an der höchsten Lawinenwarnstufe fest. Es seien spontane Lawinen zu erwarten. Zahlreiche Lawinen waren zuvor in Österreich und in der Schweiz abgegangen, verletzt wurde niemand. Eine davon rauschte zwischen Interlaken und Brienz in der Schweiz unter einer Eisenbahnbrücke hindurch.