Für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen und Teile des Berchtesgadener Lands gilt der Katastrophenfall. Der soll voraussichtlich noch bis Dienstag dauern. Für Sonntag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut heftige Niederschläge voraus. "Die Wetterlage ist sehr ernst zu nehmen", sagte ein Sprecher. Es gab Unwetterwarnungen für den Süden Bayerns. Die Schneefallgrenze soll von 600 Metern am Samstagabend auf 1.000 Meter am Sonntagmorgen steigen und am Montag wieder auf 500 Meter sinken.



Neuschnee und Regen erhöhen nicht nur den Druck, der auf den Dächern lastet. Er bedroht auch zahlreiche Bäume. Deswegen kam in Schönau am Königssee beispielsweise ein Helikopter zum Einsatz, der den Schnee von an Straßen stehenden Bäumen wirbeln sollte.