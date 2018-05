Alpin: Schweiz gewinnt Team-Event

Ramon Zenhaeusern, Denise Feierabend, Wendy Holdener, Daniel Yule and Luca Aerni nach dem Goldsieg Quelle: ap

Die Schweiz hat die olympische Premiere des Teamwettbewerbs der Ski-Rennläufer gewonnen. Die Eidgenossen in der Besetzung Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener und Daniel Yule gewannen in Pyeongchang das Finale gegen Österreich 3:1 und holten nach dem Kombinations-Sieg von Michelle Gisin das zweite Gold.



Im kleinen Finale sicherte sich Norwegen durch einen Sieg über die Zeitregelung gegen Frankreich (2:2) die Bronzemedaille. Für Deutschland waren Marina Wallner, Alexander Schmid, Lena Dürr und Linus Straßer im Viertelfinale an der Schweiz gescheitert.