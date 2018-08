Nicola Beer übt scharfe Kritik am VW-Chef. Quelle: Michael Kappeler/dpa

VW-Chef Matthias Müller sorgt mit Aussagen über ein Ende der Diesel-Subventionen an der Zapfsäule weiter für Zündstoff. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer attackierte Müller als "Diesel-Judas". Sie warf ihm "ungenierte Selbstbedienung zu Lasten der Dieselfahrer" vor.



Beer schrieb bei Twitter mit Blick auf Müller: "Frage an den Diesel-Judas: Was tragen Sie denn dazu bei, damit neue Technologien und emissionsfreie Kraftstoffe schneller kommen? Oder nur Abgreifen von noch mehr Subventionen?"