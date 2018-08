Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Quelle: Uli Deck/dpa

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat in der Asyldebatte die Sprache von CSU-Politikern gerügt. Er bezeichnete in der "SZ" zum Beispiel den Begriff "Herrschaft des Unrechts" als "inakzeptabel".



Diese Rhetorik "möchte Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken, die völlig abwegig sind", kritisierte Voßkuhle. Zum Begriff "Anti-Abschiebeindustrie", sagte Voßkuhle: "Wer rechtsstaatliche Garantien in Anspruch nimmt, muss sich dafür nicht beschimpfen lassen."