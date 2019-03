Mariana Harder-Kühnel (AfD), Mitglied des Deutschen Bundestages.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die AfD-Fraktion will ihre Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel unbedingt als Vizepräsidentin des Bundestags durchsetzen. Sollte sie auch im dritten Wahlgang durchfallen, werde man eine Klage anstrengen, hieß es aus der AfD-Fraktion.



Die Fraktion habe außerdem beschlossen, in diesem Fall in jeder Sitzungswoche "einen neuen Kandidaten zur Wahl zu stellen". Nach der Bundestagswahl im September 2017 hatte die AfD zunächst Albrecht Glaser als Kandidaten für das Amt nominiert. Er fiel dreimal durch.