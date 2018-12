Schadsoftware ist eine Bedrohung für die IT-Infrastruktur.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor einer Schadsoftware namens "Emotet". Es handele sich um eine der gefährlichsten Bedrohungen durch Software weltweit.



Das Programm tarne sich meist als E-Mail von engen Kontakten, daher klickten Betroffene oft auf den infizierten Dateianhang. Die Mails sähen so authentisch aus, da die Software Kontakte infizierter Systeme auslese. In einigen Fällen hätten nach dem Befall Unternehmensnetzwerke neu aufgebaut werden müssen.