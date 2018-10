Der Brexit spielte auch schon im Vorfeld meines Umzugs eine Rolle, so zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Im Moment haben EU-Bürger in Großbritannien das Recht, privat Wohnungen und Häuser zu mieten. Ob und was sich daran im März ändern könnte, ist bisher unklar. In Großbritannien sind Vermieter dazu verpflichtet, den Einwanderungsstatus potenzieller Mieter zu überprüfen, befinden sich also in der Rolle einer Art Einwanderungspolizei. Mit der Unklarheit über den rechtlichen Status von EU-Bürgern nach dem Brexit im März, so wurde mir im Vorfeld meiner Wohnungssuche mitgeteilt, seien viele Vermieter grundsätzlich eher abgeneigt, EU-Mieter anzunehmen, um potenzielle Mietrechtsdiskussionen in Folge des Brexits zu vermeiden.