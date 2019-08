Ein Häftling in Brasilien wollte in Verkleidung seiner eigenen Tochter aus dem Gefängnis ausbrechen. Mit Latexmaske.

Quelle: Reuters/ Rio de Janeiro State Secretary of Prison Admin.

Als Frau verkleidet hat ein Drogenhändler in Brasilien versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen. Nach einem Besuch seiner Tochter wollte Clauvino da Silva in Frauenkleidern die Haftanstalt Gericino nahe Rio de Janeiro verlassen, so das Nachrichtenportal "G1". Er fiel aber auf und wurde gestoppt.



Da Silva alias "Baixinho" (der Kleine) war bereits 2013 durch einen Tunnel ausgebrochen. Jetzt wurde er in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Besuch darf er erstmal nicht mehr empfangen.