Oft werden Süßigkeiten oder Spielwaren geschenkt. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Nikolaustag ist für Verbraucher nur noch selten ein Anlass, Geschenke zu machen. Nur gut ein Viertel (26,2 Prozent) der Konsumenten plant 2019 gezielte Ausgaben zu dem traditionellen Festtag am 6. Dezember. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE). 2018 sah das noch fast ein Drittel (31 Prozent) so.



Dennoch sei der Festtag weiter ein wichtiger Umsatzimpuls im Weihnachtsgeschäft, betonte der HDE. Der Einzelhandel rechnet mit zusätzlichen Umsätzen in Höhe von 860 Millionen Euro.