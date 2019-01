Da hat Ueberschaer schon einen verpassten Anruf auf dem Display, der zweite Anruf kommt direkt darauf. "Ich war total perplex und wusste nicht, was abgeht", sagt Ueberschaer. "Ich habe abgenommen - und dann ist mir das Herz in die Hose gerutscht, als sich das Bundestagsbüro von Martin Schulz gemeldet hat." Sein einziger Gedanke: Angst, dass ihm nun etwas vorgeworfen wird.



Der Mitarbeiter will dann aber nur wissen, woher Ueberschaer die Nummer des Diensthandys hat. Ueberschaer erklärt deshalb nur, wo die Daten veröffentlicht wurden - und schickt bei WhatsApp weitere Links, die zu entfernen sind, weil die Nummer zu dem Zeitpunkt bereits an mehreren Orten auftaucht.