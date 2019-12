Amtsantritt von Präsident Fernandez in Argentinien.

Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise schwenkt Argentinien mit dem Amtsantritt von Präsident Alberto Fernandez leicht nach links. Der neue Staatschef kündigte nach seiner Vereidigung im Parlament einen Plan gegen die im Land grassierende Lebensmittelknappheit an.



"Über 15 Millionen Menschen leiden an Lebensmittelknappheit in diesem Land, das zu den weltweit größten Nahrungsmittelproduzenten zählt", sagte Fernandez. Er kündigte an, die Wirtschaft ankurbeln zu wollen.