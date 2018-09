Die Zeichnungen werden in der «Bestandsaufnahme Gurlitt» gezeigt. Quelle: Oliver Berg/dpa

Vier Zeichnungen aus dem Umfeld des Münchner Kunstsammlers Cornelius Gurlitt (1932-2014) sind als NS-Raubkunst nachgewiesen worden. Die Werke stammen aus dem Besitz von Gurlitts 2012 verstorbener Schwester.



Der jetzige Eigentümer hatte sie dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg zur Überprüfung gegeben. Er will sie an die Erben der einstigen jüdischen Besitzer zurückerstatten, teilte das Zentrum mit. Zuvor werden sie in die Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" aufgenommen.