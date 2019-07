Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht. Symbolbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Falsche Polizisten haben im Ruhrgebiet eine Rentnerin um eine Million Euro betrogen. Die 79-Jährige hatte die Wertsachen nach Angaben der Polizei in vier Etappen neben einer Mülltonne auf dem Dortmunder Ostfriedhof hinterlegt.



Dabei handelte es sich um Goldbarren, Goldmünzen und Schmuck - verpackt in verschiedenen Stofftaschen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, denen am Ostfriedhof zwischen dem 24. Juni und dem 1. Juli Menschen mit schwer "beladenen Stoffbeuteln" aufgefallen sind.