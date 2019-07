Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Archivbild

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Ernährungsbildung an Schulen stärken. "Eine ausgewogene Ernährung gerade unserer Kleinsten ist der Schlüssel für ein gesundes Leben", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eine von ihr in Auftrag gegebene Studie habe "Nachholbedarf" bei Lehrern und Pädagogen offenbart.



Am Montag hatte bereits Ärztepräsident Klaus Reinhardt gefordert, Kinder schon in der Schule systematisch über eine gesunde Lebensweise aufzuklären.