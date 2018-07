Sie sind noch nicht fertig, im Gegenteil: Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum beginne gerade erst richtig, sagt der Berliner Hausbesetzer Kim Schmitz im heute.de-Gespräch. An Pfingsten hatten Aktivisten leerstehende Häuser in Berlin besetzt - aus Protest gegen spekulativen Leerstand, den Schmitz als einen der "am wenigsten nachvollziehbaren Auswüchse des Kapitalismus" kritisiert, "in einer Zeit, in der viele Menschen wohnungslos sind". Die Polizei hatte die Aktion zwar nach wenigen Stunden beendet, aber der Protest hält an.