Am Dienstag hat Trump seine erste Reaktion auf die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville wiederum verteidigt. Beide Seiten, die Rechtsradikalen wie die Gegendemonstranten, hätten Schuld an der Eskalation, sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in New York. Damit kehrte Trump zu seiner umstrittenen Position vom Wochenende zurück, bei der er eine klare Schuldzuweisung zunächst vermieden hatte. Beifall erhielt er dafür vom früheren Anführer des Ku Klux Klans, David Duke.