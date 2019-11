Altbundespräsident Joachim Gauck. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Altbundespräsident Joachim Gauck hält "irgendwann" Koalitionen zwischen CDU und Linken für möglich. Dafür müsse sich die Linke aber "bedeutend stärker" ändern als die CDU, sagte er dem "Tagesspiegel". In Thüringen habe die Linke Regierungsfähigkeit bewiesen. Diesen Weg müsse die Partei fortsetzen, so Gauck.



Bei der Landtagswahl in Thüringen war die Linke am letzten Sonntag stärkste Partei geworden. Angesichts der Verluste von SPD und Grünen hat die bisherige Koalition aber keine Mehrheit mehr.