Die Haltung von Nutztieren hat eine lange Tradition. Spuren davon lassen sich rund 11.000 Jahre zurückverfolgen. Weltweit sind so bis heute etwa 8.800 unterschiedliche Nutztierrassen, die sich im Laufe der Zeit perfekt an ihre Heimatregionen angepasst haben, entstanden. Entsprechend robust wurden sie gegenüber klimatischen Unbilden und Krankheiten - wichtige Eigenschaften in früheren Zeiten, wichtiger als maximaler Ertrag. Entstanden ist so ein vielfältiger Genpool.