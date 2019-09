Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Archivbild

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Die Grünen wollen den Koalitionsparteien in der Klimapolitik Druck machen und noch in dieser Woche im Bundestag beantragen, die Förderung neuer Öl- oder Gasheizungen sofort zu stoppen. Spätestens von 2021 an sollen keine neuen Ölheizungen mehr in Alt- und Neubauten eingebaut werden dürfen. Umweltministerin Svenja Schulze strebt ein Verbot ab 2030 an.



"Es ist absurd, dass die Bundesregierung immer noch den Neueinbau klimaschädlicher Ölheizungen fördert", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer.