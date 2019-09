Der Vorsitzende eines Ortsbeirats in Hessen kann nach offiziellen Angaben mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Gremiumsmitglieder abberufen werden. Das teilte das Landesinnenministerium am Montag in Wiesbaden unter Verweis auf die Hessische Gemeindeordnung mit. Der Ortsbeiratsvorsitzende ist demnach verpflichtet, die Abberufung auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen, wenn der entsprechende Antrag von einem Viertel der Ortsbeiratsmitglieder unterzeichnet wird.