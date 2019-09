Landesparteitag der AfD Bremen. Symbolbild

Quelle: Peter Steffen/dpa

Nach dem Rücktritt des Politikers Frank Magnitz als Chef des Bremer AfD-Landesverbandes sind auf einem Parteitag auch die restlichen Mitglieder des Vorstandes zurückgetreten. Am Nachmittag wollen die Politiker eine neue Führungsriege wählen.



Magnitz hatte die Parteikollegen in einer E-Mail über seinen sofortigen Rückzug informiert. Er werde nicht zum Parteitag kommen und auch nicht für ein Amt kandidieren, kündigte er in dem Schreiben an. Mitglieder äußerten ihren Unmut über die bisherige Führungsriege.