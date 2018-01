Dass es mehr Menschen in Deutschland werden, die auf CNG umsteigen, hänge aber auch entscheidend vom Interesse der Autohersteller ab, die eigenen Produkte am Markt stärker zu pushen. "Aufklärung der Verbraucher alleine reicht hier nicht, Anreizsysteme für die Industrie hingegen halte ich für sinnvoll", so Michael Oppermann. Ein Ansatzpunkt könnte die Neubewertung der so genannten Flottenverbräuche sein. Diese legen fest, was ein durchschnittliches Fahrzeug an CO2 ausstoßen darf. "In diese Statistik fließen alle Fahrzeuge ein." Eine positivere Bewertung von CNG-Fahrzeugen könnte die Statistik verbessern und die Hersteller zu stärkerer Vermarktung bewegen. Bislang allerdings werden Erdgasmotoren ähnlich wie ein Benzinfahrzeug behandelt, selbst wenn sie rein mit erneuerbarem Gas betrieben werden. "Da wird es absurd", so Oppermann.