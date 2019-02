Shinrin-yoku ist japanisch und steht für die fernöstliche Tradition des Waldbadens - das Eintauchen in den Wald mit all seinen Gerüchen, der klaren Luft und den verschiedenen Lichtstimmungen. In der asiatischen Kultur, nicht zuletzt in der Medizin, spielt Nähe zur Natur schon immer eine große Rolle. Und so pflegen Japaner traditionell ein enges Verhältnis zu Wald oder Bäumen. Die Bonsai-Kultur mit Mini-Bäumen für Wohnungen ist ein Ausdruck dessen.



Folglich förderte Anfang der 1980er-Jahre das japanische Landwirtschaftsministerium ein millionenschweres Forschungsprogramm, um die medizinische Wirkung des Waldbadens nachzuweisen. Vor 13 Jahren eröffnete das erste Zentrum für "Waldtherapie"“. Und seit 2012 bieten japanische Universitäten sogar eine fachärztliche Spezialisierung im Bereich "Waldmedizin".