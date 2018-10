Auch Pinterest und Ello setzen auf Fotos. Bei Pinterest kann man eigene Fotosammlungen erstellen oder den Sammlungen anderer Nutzer folgen. Vorrangig geht es darum, kreative Ideen und Inspirationen zu den Themen Mode, Haushalt oder Reisen auszutauschen. Anders bei Ello: Das US-Netzwerk hat seine Nische bei den Kreativen gefunden, die ihre Fotos hier nicht nur posten, sondern auch vermarkten möchten. Last but not least bietet sich auch das bereits 2004 gegründete Flickr als virtuelle Heimstätte für Hobbyfotografen an.