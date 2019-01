Der Gewerkschaftsbund fordert eine Alternative zu Grundrente.

Quelle: Felix Kästle/dpa

In der Debatte um eine neue Grundrente für von Altersarmut bedrohte Senioren hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ein alternatives Modell vorgeschlagen. "Eine Grundrente, so wie sie im Koalitionsvertrag angekündigt wird, wäre mit viel bürokratischem Aufwand verbunden", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach.



Buntenbach forderte stattdessen, die 1991 abgeschaffte Rente nach Mindestentgeltpunkten wieder einzuführen. "Niedrigrenten könnten so unbürokratisch aufgewertet werden."