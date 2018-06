Die Bergbau-Gewerkschaft IG BCE fordert vor dem Start der Kommission zum Kohleausstieg massive Investitionen in neue Industriejobs in den Regionen.



Die Braunkohle-Kumpel wüssten, dass die Kohle ausläuft. "Aber wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass in den Revieren investiert wird - und zwar nicht in irgendwelche Nagelstudios oder Import-Export-Geschäfte, sondern in gute Industriearbeit", sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis. Dafür seien "große Ansiedlungen von Unternehmen" nötig.