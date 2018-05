Wintersportanlagen sollen auch alternativ nutzbar werden. Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Trotz des Klimawandels wird in den meisten deutschen Mittelgebirgen weiter in Wintersport investiert - jedoch sollen die Anlagen auch im Sommer Gästen nützen. Laut der dpa setzen die meisten Regionen weiter auf Liftanlagen und wollen dafür Millionen ausgeben.



Experten zufolge werden Schneesicherheit und Kälte in den deutschen Mittelgebirgen langfristig abnehmen, was den Wintersport dort erschwere. Von daher sollen die Anlagen auch im Sommer für Wanderer oder Mountainbiker in Betrieb sein.