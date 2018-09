Die drei Aktivisten verbüßen derzeit eine Haftstrafe. Archivbild Quelle: right livelihood award/dpa

Der Alternative Nobelpreis geht in diesem Jahr nach Guatemala, Niger, Australien und erstmals nach Saudi-Arabien. Das teilte der Direktor der Right Livelihood Award Stiftung, Ole von Uexküll, in Stockholm mit.



Abdullah al-Hamid, Mohammed Fahad al-Kahtani, Walid Abu al-Chair bekommen die Auszeichnung, weil sie in ihrer Heimat friedlich das autoritäre System heraus- und Menschenrechte einfordern. Alle drei Menschenrechtskämpfer sitzen deshalb in Saudi-Arabien derzeit im Gefängnis.