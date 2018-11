Yacouba Sawadogo kämpft gegen die Wüsten.

Quelle: Mark Dodd/right livelihood award/dpa

Menschenrechts- und Umweltaktivisten sind in Stockholm mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Sie teilen sich ein Preisgeld von umgerechnet 290 000 Euro. Von den Preisträgern konnten nicht alle den Right Livelihood Award auch persönlich entgegennehmen. Drei Menschenrechtler sitzen in Saudi-Arabien im Gefängnis.



Yacouba Sawadogo, ein Bauer aus Burkina Faso, und der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo wurden für ihren Kampf gegen die Wüstenbildung ausgezeichnet.