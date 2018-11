Debatte im Bundestag (Archiv). Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Bundestag entscheidet an diesem Donnerstag über das Rentenpaket der Regierung. Damit sollen der Beitragssatz und das Rentenniveau stabilisiert werden. Die Rentner bekommen 2019 um mehr als 3 Prozent steigende Bezüge. Die Mütterrente soll ausgeweitet werden. Verbesserungen sind bei der Erwerbsminderungsrente geplant.



Der Bundestag will außerdem Milliardenentlastungen für Familien auf den Weg bringen. So soll es ab Mitte 2019 unter anderem monatlich zehn Euro mehr Kindergeld geben.