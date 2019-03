Grund für den sinkenden Altersdurchschnitt in den Städten sind auch junge Zuwanderer aus dem In- und Ausland, die es für ein Studium oder einen anderen Job in die Städte zieht.



Auch kleinere Städte wie Heidelberg oder Münster sind von dieser Entwicklung betroffen, heißt es. Dort sei der Anteil der 20- bis 25-Jährigen sogar höger als in Millionenstädten wie Berlin.

Die am schnellsten alternde und schrumpfende Region Deutschlands ist der Studie zufolge das thüringische Suhl. Die rund 35.000 Einwohner sind im Durchschnitt 50,3 Jahre alt und damit sechs Jahre älter als der Bundesdurchschnitt.