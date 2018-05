Bundesbürger bekommen immer länger Rente. Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Rentner in Deutschland erhalten ihre Altersbezüge im Durchschnitt fast 20 Jahre lang. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre stieg die durchschnittliche Dauer des Rentenbezugs um 3,6 auf 19,6 Jahre. Seit 1960 hat sich die Bezugszeit sogar fast verdoppelt.



"Grund für diese Entwicklung ist vor allem, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen hat", sagte der Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, Alexander Gunkel, in Berlin.