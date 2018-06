Immer mehr langjährigen Rentnern droht Armut. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Immer mehr langjährige Ruheständler in Deutschland sind von Armut bedroht. Seit 2010 hat sich die Zahl der armutsgefährdeten Rentner im Alter über 75 Jahren mehr als verdoppelt, wie die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf Daten des Europäischen Statistikamtes Eurostat berichtet.



Waren vor sieben Jahren in dieser Altersgruppe 593.000 Personen betroffen, so lag die Zahl 2016 bereits bei 1,3 Millionen. 2016 waren demnach 16,2 Prozent der Generation 75plus in Deutschland von Armut bedroht.