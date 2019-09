Früher, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, kamen die meisten Legionäre aus Deutschland, heute kommen sie aus Osteuropa oder Afrika. 9.000 Soldaten stehen unter Waffen, eingesetzt sind sie in Mali oder im Libanon. Und wenn die Abordnung der Legion am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, traditionell als letzte Truppe über die Champs-Élysées marschiert - dann brandet Beifall auf. Martialisch sehen sie aus in ihren langen Schürzen aus Büffelleder, das Beil in der Hand. Und natürlich marschieren sie auch anders als die anderen Soldaten: 88 Schritt pro Minute statt 116 – Reminiszenz an unzählige Einsätze in heißen Ländern. Mythos Legion.