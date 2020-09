«Spitzer»-Teleskop vor einer Aufnahme der Milchstraße. Archivbild

Quelle: NASA/JPL/dpa

Ein weiterer Staubring um den Saturn und neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems: "Spitzer" war an vielen spektakulären Entdeckungen beteiligt. Am Donnerstag wird das altersschwache Weltraumteleskop nach fast 17 Jahren im All endgültig abgeschaltet.



Wissenschaftler haben mit "Spitzer" mehr als 100.000 Stunden lang das All beobachtet, die Daten daraus sind in gut 8.600 wissenschaftliche Aufsätze eingegangen. Zu den größten Entdeckungen gehören ein gigantischer Staubring um den Saturn und mehrere Exoplaneten.