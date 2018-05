Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU fordert für alle Bundesländer sogenannte Vorclearing-Stellen. "Wir haben im Saarland seit 2016 eine zentrale Vorclearingstelle, in der alle ungebleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgenommen werden", sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF morgenmagazin. Dort, wo es Unsicherheit über das Alter gebe, würde dieses mit entsprechenden medizinischen Verfahren festgestellt. "Wir haben seit dieser Zeit bei 35 Prozent der Fälle festgestellt, dass es sich um Volljährige handelt und eben nicht um Jugendliche", so Kramp-Karrenbauer. Sie schlägt vor, dass in jedem Bundesland solche Vorclearing-Verfahren eingerichtet würden.