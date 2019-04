Müntefering sagt allerdings: "Ich war froh, als nach seinem Amtsantritt als Bundeskanzler seine erste Phase mit Brioni und Zigarren vorbei war." Glamour umweht den Altkanzler auch heute, etwa als sich Schröder beim diesjährigen Wiener Opernball mit seiner Frau Soyeon Kim glücklich lächelnd auf der Tanzfläche wiegte. Es ist seine fünfte Ehe. Die Hochzeitsparty hatte Schröder im Oktober in großem Stil im Berliner Hotel "Adlon" steigen lassen. Auch seinen Geburtstag will Schröder nicht daheim in Hannover feiern - sondern nach einem Abstecher zum Festakt anlässlich der Eröffnung des Bauhaus-Museums in Weimar mit seiner Frau dort in der Nähe, entspannt im Urlaub.