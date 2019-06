Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) unterstreicht die Notwendigkeit einer handlungsfähigen Regierung. Er baue darauf, dass der Koalitionspartner SPD trotz der Personaldebatten nach dem angekündigten Rücktritt von Andrea Nahles in der Lage sei, noch vor der Sommerpause wichtige Fragen zu lösen, sagte Altmaier im ZDF. "Nicht nur in der Umwelt- und Klimapolitik, auch in der Arbeitsmarkt, in der Sozialpolitik und insbesondere in der Frage: Wie geht es weiter mit dem Industriestandort Deutschland", so Altmaier.