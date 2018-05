Man müsse "sehr genau prüfen", ob die sogenannten Blocking-Verordnung "ihre Ziele erreicht oder ob sie am Ende nicht auch europäischen Unternehmen das Leben schwerer macht", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Auch warnte er vor einem "Sanktionswettlauf", der am Ende Arbeitsplätze auch in Deutschland gefährde. Mit dem geplanten Abwehrgesetz würden europäische Unternehmen dafür bestraft, "dass sie sozusagen unter den Sanktionen der USA leiden", kritisierte der Wirtschaftsminister. Die Wiederbelebung des Abwehrgesetzes sei auch keine beschlossene Sache: "Das wird in Brüssel derzeit diskutiert. Da wird man sehen, wie die Entscheidungen ausgehen." Angesichts der Risiken des Abwehrgesetzes "müssen wir uns dreimal überlegen, was wir tun".