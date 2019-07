Genau deshalb ist er hier, weil das mit dem Gas geben bisher eben nicht so klappt. Weil Deutschland beim Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz nicht ganz vorne mit dabei ist. Weil Deutschland sogar droht, den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. Das wird dem Wirtschaftsminister in jedem Gespräch klarer. Nicht nur bei den jungen hippen Informatikern, die bei Zoox rund um die Uhr daran arbeiten, das autonom fahrende Auto nächstes Jahr in Serie zu bringen.



Der deutsche Generalkonsul mahnt mehr deutsche Präsenz an, mehr Austausch, damit mehr Deutsche die Möglichkeit bekommen, diesen speziellen Silicon-Valley-Spirit einzuatmen und zurück nach Europa zu exportieren. Deutsche Wirtschaftsvertreter wollen mehr Investitionen, schließlich werde in keiner anderen Gegend der Welt so wagemutig so viel Geld investiert wie im Sillicon Valley (und klar, auch mal verbrannt).