Zerstörte Altstadt von Aleppo: In Syrien herrscht noch Krieg. Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich sehr skeptisch zu Plänen der Innenminister von CDU und CSU positioniert, so schnell wie möglich Abschiebungen nach Syrien wieder zu erlauben.



"Der Bürgerkrieg ist nicht beendet, und viele Menschen sind vor dem Assad-Regime geflohen, das ja nach wie vor an der Macht ist", sagte der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung der "Bild am Sonntag". Altmaier fügte hinzu, dass bisher kaum Menschen freiwillig nach Syrien zurückkehren würden.