Scholz dagegen will den Soli nur für 90 Prozent der Zahler streichen, weitere 6,5 Prozent sollen ihn ab 2021 nur teilweise zahlen - je höher das Einkommen, desto mehr. Eine komplette Abschaffung lehnt der Vizekanzler ab, auch weil sie den Bundeshaushalt mit mehr als zehn Milliarden Euro zusätzlich belasten würde. Scholz setzt in seinem Konzept auf eine Freigrenze von 16.956 Euro Einkommensteuer.



Bis zu diesem Betrag soll kein Soli mehr fällig werden. Wird die Freigrenze überschritten, muss man jedoch - anders als bei Altmaiers Vorschlag - das gesamte Einkommen versteuern. Altmaier will sein Konzept auch als Angebot an Scholz verstehen. "Ich denke, dass er auch als Finanzminister besser wegkommt, wenn er eine verfassungsrechtlich unbedenkliche Lösung vorlegt", legt er seinem Ministerkollegen nahe. "Dann sind wir nicht in den Händen von Karlsruhe, sondern gestalten Politik."