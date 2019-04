Zahlreiche Menschen in der Innenstadt von Leipzig.

Quelle: dpa

"Dennoch muss uns die aktuelle Schwächephase der deutschen Wirtschaft ein Weckruf sein", so Altmaier. Er wolle zügig eine steuerliche Forschungsförderung für Firmen einführen. Insgesamt müsse die Regierung auf Belastungen für die Wirtschaft verzichten. "Konjunkturprogramme werden nicht benötigt." Es müsse aber Anreize geben bei Steuern und Abgaben sowie einen Bürokratieabbau.



Die tragende Säule der Wirtschaft bleibe der Konsum, ergänzte Altmaier. "Die erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt hält an. Die Beschäftigung dürfte bis zum Jahr 2020 auf knapp 45,75 Millionen Personen steigen und damit so hoch liegen wie noch nie zuvor. Gleichzeitig fällt die Arbeitslosenquote auf den historischen Tiefstand von 4,6 Prozent."