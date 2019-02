Nur in sehr wichtigen Fällen soll der Staat für einen befristeten Zeitraum selbst als Erwerber von Unternehmensanteilen auftreten können. Wirtschaftsminister Peter Altmaier

Deshalb müsse der Staat in Krisen auch eingreifen können. Als Beispiele dafür nannte er die vorübergehende Beteiligung des Staates an Unternehmen durch einen Beteiligungsfonds. Damit solle verhindert werden, dass Unternehmen weggekauft werden oder ihre Potenziale ins Ausland verlegen. Mit einem Beteiligungsfonds könne man in "begründeten und umgrenzten Fällen" ein Unternehmen vor einer Übernahme schützen. "Nur in sehr wichtigen Fällen soll der Staat für einen befristeten Zeitraum selbst als Erwerber von Unternehmensanteilen auftreten können", betonte Altmaier. Deshalb komme die Schaffung einer "Beteiligungsfazilität" in Betracht, heißt es in dem Papier.