Kritik an Gaia-X kam zuletzt auch vom Branchenverband Bitkom. Den Bedarf einer europäischen Cloud gebe es in der Wirtschaft eher weniger. Vor allem die öffentliche Hand habe ein Interesse an einer solchen Infrastruktur. Fest steht jedenfalls, dass Altmaier das Projekt mit einem zweistelligen Millionenbetrag fördern will. Als nächsten Schritt will er eine Organisation für seine Cloud gründen. "Sie wird der Kern des europäischen Ökosystems sein", werbetextet er in seinem Eckpunktepapier. Der Start der Organisation ist für das erste Halbjahr 2020 geplant.