Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will an der so genannten schwarzen Null im Bundeshaushalt festhalten. Keine Schulden zu machen, sei "eine Errungenschaft", sagte der Minister am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Forderungen, wonach die Bundesregierung angesichts niedriger Zinsen Geld für Zukunftsinvestitionen leihen sollte, wies er zurück.