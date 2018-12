Peter Altmaier (CDU) beruhigt seine Partei.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) bemüht sich, Sorgen in der Union vor einer möglicherweise unsolide werdenden Finanzpolitik nach dem Wechsel des Finanzministeriums an die SPD zu zerstreuen. "Wir haben im Koalitionsvertrag all die Sicherungen eingebaut, die nötig sind, damit Wolfgang Schäubles Politik fortgesetzt werden kann", sagte er der "Welt am Sonntag".



Altmaier betonte: "Die christdemokratische Handschrift ist, dass wir das Erbe von Wolfgang Schäuble umfassend verteidigt haben."