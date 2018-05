Für die deutschen Unternehmen, die in Iran investiert haben, sei Trumps Entscheidung auch deswegen besonders problematisch, weil sie darauf vertraut hatten, dass dieses multilaterale Atom-Abkommen mit Iran Bestand hat. "Wir werden einen Dialog mit den Unternehmen beginnen, die betroffen sind, und wir werden nach Möglichkeiten suchen, sie zu unterstützen - juristisch und praktisch", kündigte der Minister an.



Mit Blick auf die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen sagte Altmaier: "Wir befinden uns an einem Kreuzungspunkt der internationalen Handelsdebatte." Trotz vieler Krisen in der Welt sei es in den letzten Jahren gelungen, den Welthandel zu stärken und Handelsschranken abzubauen. "Ich sehe mit großer Sorge, dass es ein unabgestimmtes Vorgehen gibt, sowohl im Hinblick auf Russland-Sanktionen als auch im Hinblick auf die Iran-Sanktionen." Dies könne am Ende auch ein Problem für die amerikanische Wirtschaft werden, und deshalb lohne es sich, darüber zu reden.